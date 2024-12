Sport.quotidiano.net - LE PAGELLE. Una prova opaca. Sabbione paga l’errore fatale

Leggi su Sport.quotidiano.net

PALMISANI: 6. Da una sua palla respinta arriva l’azione del calcio di rigore. In occasione del tiro dagli undici metri di Guccione si fa spiazzare. Evita che il passivo sia più pesante. GEMIGNANI: 6.a spazzare quando è necessario, cerca di chiudere bene gli spazi. Si porta in avanti e cerca di spingere quando è possibile.: 5. Commette fallo da rigore e lascia la sua squadra in inferiorità numerica. Fino a quel momento aveva concesso poco ad un cliente scomodo come Ogunseye. GASBARRO: 6. Cerca di contenere gli attaccanti avversari, poi deve marcare un giocatore come Ogunseye chea spaziare. Mette in campo la sua esperienza. QUIRINI: 5,5. Peccato gli errori che potevano essere il gol del pareggio in almeno due occasioni. TUMBARELLO: 5,5. Il capitano rimedia l’ammonizione dopo un fallo nel mezzo al campo.