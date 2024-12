Ilfoglio.it - La Siria delle linee rosse valicate e delle mani rosse, di sangue

Non avevo mai visto niente di simile alla conquista dellada parte deini. Deini che sono ancora ufficialmente 23 milioni e sono in realtà la metà, gli altri, i vivi, sfollati o profughi, e i morti, 500, 600 mila, sotto terra, o nemmeno. Neanche l’avanzata dell’Isis, mostruosa e grottesca, video di sgozzamenti e frontiere cancellate da Raqqa a Mosul e al Sinjar fino alla periferia di Erbil, e l’esercito iracheno in fuga, l’intero armamento americano nuovo di zecca abbandonato sul campo. Neanche il ritorno dei talebani a Kabul, con il presunto esercito regolare in rotta e l’intero armamento americano graziosamente regalato. Abu Muhammad al Julani?, l’uomo del Golan, si è sbrigato a lasciare il nome d battaglia per riprendere il suo, Ahmad Husayn al Sharaa, e alla Cnn sembrava, gesti e abbigliamento, un distinto docente di Eton.