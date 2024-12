Iodonna.it - L'11 dicembre la campionessa sarà a Beaver Creewk, negli Stati Uniti, in pista per la prima prova della discesa di Coppa del Mondo in programma sabato

Leggi su Iodonna.it

Dieci mesi dopo il gravissimo infortunio in allenamento, Sofia Goggia è pronta a tornare a gareggiare. E mercoledì ainper ladidelin. In un’intervista a Repubblica laspiega che ora sta bene: «l’infortunio al piede è qualcosa a cui non penso più». Sofia Goggia è tornata: rimette gli sci a quattro mesi dal grave infortunio X Leggi anche › Sofia Goggia:in bici, che passione! Sofia Goggia pronta a tornare in gara dopo l’infortunioOvviamente 10 mesi di stop sono tanti, e Sogia Goggia chiarisce di essere «arrivata in America totalmente arrugginita».