Laprimapagina.it - “Kind (of) violence” è il nuovo singolo degli Asa’s Mezzanine

Da venerdì 13 dicembre 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “(Of)” (Overdub Recordings), il.“(Of)” è un viaggio tra le contraddizioni della violenza, un ossimoro carico di significati che intreccia tensione e liberazione. Senza pronunciare una parola, il brano dà voce alla rabbia e alla vulnerabilità più profonde dell’animo umano.Spiega la band a proposito del brano: “(Of)” fa il suo ingresso quasi sotto voce, delicatamente, per poi esplodere con ferocia quando meno te lo aspetti. Un brano che unisce e rappresenta tutte le sfaccettature della nostra musica, in cui le note si dilatano per poi divenire sempre più incessanti, creando un abbraccio tra sonorità opposte ma complementari.