Calciomercato.it - Juventus, Thiago Motta stavolta sorride: triplo recupero contro Guardiola | VIDEO CM.IT

Leggi su Calciomercato.it

Allenamento di rifinitura questa mattina alla Continassa per la Juve in vista del big match di Champions Leagueil Manchester Cityritrova i pezzi in vista del fondamentale impegno di domani serail Manchester City, che potrebbe rilanciare lain Champions League.(Ansa) – Calciomercato.itNella prima parte aperta ai giornalisti, anche Andrea Cambiaso si è allenato insieme al resto del gruppo nella fase di riscaldamento e nel classico torello al centro del campo. Arrivano conferme anche su Douglas Luiz e McKennie, che già nei giorni scorsi erano tornati ad allenarsi regolarmente con la squadra dopo aver smaltito i rispettivi infortuni. Oltre ai lungodegenti Milik, Bremer e Cabal, ancora assente invece Nico Gonzalez. L’attaccante argentino è fermo da inizio ottobre dopo il problema alla coscia rimediato nella trasferta di Champions a Lipsia e potrebbe rivedersi nella lista dei convocati sabato nell’anticipo di campionatoil Venezia.