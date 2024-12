Ilfattoquotidiano.it - “Intelligente, benestante, circondato da persone sane”: chi è Luigi Mangione, il sospetto killer di Thompson

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Studente modello, proveniente da una famiglia stimata e rispettata del Maryland. Appassionato di videogiochi e tecnologie, ma con un dolore cronico alla schiena – dovuto al progressivo scivolamento di una vertebra – che si era acuito dopo un incidente. E che probabilmente è stato uno dei fattori che l’ha spinto a sparare contro il Ceo di UnitedHealthcare Brian, ucciso il 4 dicembre a Manhattan di fronte ad un albergo, dove doveva partecipare ad una riunione del gruppo. Idolatrato nelle ultime ore sui social,, 26 anni, è stato fermato per omicidio, dopo l’arresto avvenuto in Pennsylvania per detenzione di armi. Ma chi è e qual è la sua storia? Nato a Towson in Maryland, la sua famiglia vive negli Usa da tre generazioni col nonno Nicholas, un costruttore figlio di emigranti, che aveva fatto fortuna con una rete di country club, case di riposo e una stazione radio, mentre un cugino di, Nino, è deputato repubblicano conservatore al parlamento statale del Maryland.