Ilgiorno.it - Il ritorno dello scuolabus? A sorpresa. E a Fiesco scoppia la polemica

Leggi su Ilgiorno.it

(Cremona) – “Quellodel nostro paese è un caso di gestione poco trasparente di un servizio di pubblica utilità. Passi che il sindaco dia risposte con il contagocce a noi della minoranza, ma che anche i genitori siano all’oscuro di come e quando torneranno i propri figli da scuola è inaccettabile”: così il consigliere di minoranza Erminio Zanenga. Cosa è successo? “I ragazzi diche frequentano le medie di Trigolo – spiega Zanenga –, la scorsa settimana hanno dovuto attendere lofuori dalle scuole e sono arrivati a casa mezz’ora dopo. I genitori non sapevano di questo cambio orario. Non erano stati avvisati nemmeno i professori (né la dirigente) che per puro spirito civico sono rimasti con i ragazzi”. Il ritardo e il cambio orario quindi erano previsti? “Sì, ma lo sapevano solo il sindaco e la sua giunta.