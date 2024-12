Il killer del Ceo bravo e secchione

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.10 Il sospettodi Brian Thompson, Luigi Mangione non potrà uscire su cauzione.Attesa l'estradizione dalla Pennsylvania verso New York, dove è stato ucciso il Ceo di United Health-care.La cattiva assistenza a un parente avrebbe spinto il 26enne a uccidere con un'arma stampata in 3D il top manager. Il ragazzo è un italoamericano. E' la terza generazione di una ricca famiglia Viene descritto comeragazzo,viso pulito,, primo della classe.Al discorso del diploma: "Sfidiamo il mondo",esortava. Sui social elogi per lui.