Il governo Meloni (come mezza Europa) sospende le richieste di asilo dei siriani

Il regime di Bashar al-Assad è caduto ma in Siria non c’è?ancora la pace, eppure il?() ha già sospeso l’esame delledidei, prima ancora di capire cosa ne sarà del Paese arabo. Il Consiglio dei Ministri, ha annunciato Palazzo Chigi in una nota, “ha stabilito, analogamente a quanto fatto?da altri partner europei,?dire i procedimenti?circa ledidalla Siria”. Il vertice di, presieduto ieri dalla premier Giorgia, aveva lo scopo di “valutare l’evoluzione della situazione in Siria, le sue prime implicazioni e le relative misure da adottare”.“In un momento in cui i combattimenti ancora proseguono in alcune regioni della Siria, la riunione ha ribadito l’assoluta priorità attribuita all’incolumità dei civili e alla necessità di assicurare una transizione pacifica e inclusiva”, si legge nel comunicato emanato dall’esecutivo al termine della riunione, che riconosce la pericolosità della situazione sul campo.