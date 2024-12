Calciomercato.it - Il borsino dei bomber, chi scende e chi sale: LuLa in affanno, Esposito e Isaksen volano

È sempre tempo di calciomercato e le prestazioni incidono sulle valutazioni dei calciatori: ecco le ultime suidi giornataCon il monday night tra Monza e Udinese si è chiusa la quindicesima giornata del campionato di Serie A. Un turno molto importante sotto tutti i punti di vista, in vetta e in coda alla classifica.Ildeidopo la 15esima giornata – Calciomercato.itInevitabilmente, sono sempre gli attaccanti a far discutere, nel bene e nel male, e in questo appuntamento coldel martedì vogliamo mettere in evidenza come aumentano, o diminuiscono, le valutazioni dei calciatori dopo 90 minuti. Partendo dalle belle notizie, anche in ottica Nazionale di Luciano Spalletti, non possiamo non menzionare Sebastiano. Ildell’Empoli ha segnato tre gol in quattro giorni tra campionato e Coppa Italia: uno alla Fiorentina di Raffaele Palladino, due al Verona di Paolo Zanetti nello scontro salvezza.