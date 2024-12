Lanazione.it - Grosseto, donate due culle neonatali per l’ospedale della Misericordia

Leggi su Lanazione.it

, 10 dicembre 2024 -diha ricevuto un’importante donazione funzionale e utile per il reparto pediatria e neonatologia. Confartigianato Impreseha deciso anche quest’anno di donare due moderneche consentiranno di garantire un corretto rapporto tra i bambini appena nati e le loro mamme. Leoltre ad accogliere correttamente e in sicurezza i neonati consentiranno l’affiancamento ai letti, una condivisione e un rapporto corretto con le madri. «Siamo orgogliosi di offrire ogni anno un aiuto concreto – commentano Giovanni Lamioni e Mauro Ciani presidente e segretario di Confartigianato– al nostro ospedale e in particolare al reparto di Pediatria. Il rapporto tra i bisognicomunità e il mondo dell’associazionismo professionale è straordinariamente importante per Confartigianato di