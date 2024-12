Sport.quotidiano.net - Girone B. Il Gubbio esonera mister Taurino

Leggi su Sport.quotidiano.net

Qualche settimana fa era stato il Rimini a ridare una nuova vita allasciando tutto al ’Barbetti’. Ma quella vittoria ha solo dato una boccata d’ossigeno agli umbri. Il club ieri, dopo la sconfitta in casa del Milan Futuro, ha deciso dire Roberto. "Al– si legge nel comunicato del club – i ringraziamenti per la professionalità dimostrata e il lavoro svolto durante questi mesi, a lui i migliori auguri per il prosieguo di carriera". Insieme alasciano ilanche i suoi collaboratori Gian Marco Funaro e Paolo Rizzo. Ora la dirigenza eugubina è a caccia di un nuovo allenatore. E tutte le tracce sembrano portare a Gaetano Fontana. All’ex tecnico della Turris e del Latina il club diavrebbe proposto un contratto biennale. In attesa di una risposta dal tecnico che potrebbe arrivare nella giornata di oggi.