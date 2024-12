Lanazione.it - Gennaro Sangiuliano ad Arezzo per presentare il libro “Trump - Vita di un presidente contro tutti”

, 10 dicembre 2024 –adperildi un”. L’in, a partecipazione libera e gratuita, è fissato per le 21.00 di giovedì 12 dicembre alla Casa dell’Energia in via Leone Leoni e vedrà il giornalista, scrittore ed ex Ministro della Cultura interloquire con il pubblico su temi legati alle più recenti elezioni presidenziali americane. La serata sarà aperta dall’introduzione di Fabio Mori (direttore della Casa dell’Energia) e vedrà poicolloquiare con il giornalista Federico d’Ascoli per approfondire le vicende personali, imprenditoriali e politiche di Donaldall’indomani della sua rielezione. La presentazione partirà dall’attualità della rivincita del tycoon che, già quarantacinquesimodegli Stati Uniti dal 2017 al 2021, si appresta a tornare alla Casa Bianca anche come quarantasettesimoin virtù di una vittoria che ha nuovamente sorpreso.