Gdf Messina truffa sui bonus edilizi e frode fiscale sequestro da 22 milioni

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza dista eseguendo un’ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con cui è stato disposto un provvedimento dipreventivo di crediti di imposta “inesistenti”, per un valore di circa 1,6di Euro, ceduti ad un intermediario abilitato da una società barcellonese operante nel settore delle costruzioni.Al contempo si è proceduto alper equivalente del profitto dei reati tributari di omesso versamento di ritenute ed IVA posti in essere dalla medesima impresa, per ulteriori 640.000,00 Euro.Le investigazioni del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di, hanno portato alla scoperta di un meccanismo fraudolento, appositamente ideato per beneficiare indebitamente delle agevolazioni introdotte dal decreto Legge 34 del 2020 – cosiddetto decreto “Rilancio”.