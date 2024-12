Quotidiano.net - Fondo For.Te: Crescita del 30% nei finanziamenti e adesioni in aumento

Leggi su Quotidiano.net

Numeri in, sia sul fronte delle risorse finanziate che delle, per ilFor.Te, ilparitetico interprofessionale nazionale per la formazione continua del terziario: da oltre 57,8 milioni di euro finanziati nel 2021 si è passati a quasi 76,5 milioni di euro nel 2023 (+30,55%), con un'ulteriorestimata in sei punti percentuali nel 2024. Inoltre tra il 2021 e agosto 2024 si è registrato un incremento del 5,22% delle matricole Inps, dell'8,09% delle aziende aderenti e del 9,91% dei lavoratori coinvolti. Dati, questi, diffusi oggi in occasione dell'insediamento del rinnovato consiglio di amministrazione del, rappresentativo dei diversi settori e territori. Alla guida del- che conta oltre 135mila aziende aderenti e quasi 1,6 milioni di lavoratori - è stato confermato il presidente Paolo Arena, che sarà affiancato dal vice presidente neo-eletto, Emilio Fargnoli.