Ilfattoquotidiano.it - Damasco in mano alle bande, nei primi giorni razzie e furti: “L’Hts non ha il controllo”. Il racconto di un operatore umanitario

La situazione aè molto più caotica di come appare dai comunicati dei ribelli anti-regime che hanno preso ildella capitale siriana domenica 8 dicembre, mentre Bashar al-Assad fuggiva a Mosca. “Questa è la prima mattinata tranquilla da domenica. Sono chiuso in casa da, siamo rimasti solo tre italiani a”. Raggiunto al telefono, Andrea Sparro, responsabile per la Siria dell’ong italiana We World, racconta come sono stati idopo la caduta del regime. “Al momento le ong hanno dovuto sospendere tutte le operazioni. Finora parlavamo con le autorità del governo precedente – quello di Bashar al-Assad, ndr – Ora siamo in una fisiologica fase di ridefinizione: stiamo aspettando che si costituiscano le nuove autorità per allacciare rapporti”.“Neilesi sono lanciate indi tutti i tipi – dice Sparro a Ilfattoquotidiano.