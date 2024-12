Quotidiano.net - Dalla benzina fuoriuscita allo scoppio: aperta un’inchiesta

CALENZANO (Firenze) C’è un testimone che ha visto tutta la scena e che sa quale sia stata l’origine delloe delle fiamme che ieri mattina, intorno alle 10.20, hanno travolto il deposito Eni a Calenzano, in provincia di Firenze. Si tratta di un lavoratore del deposito che nel momento dell’esplosione si trovava in uno dei fabbricati intorno alla pensilina andata a fuoco. L’uomo è già stato sentito dal procuratore di Prato Luca Tescaroli e dal pm Massimo Petrocchi che si sono subito resi conto di quello che stava accadendo in quanto hanno sentito i vetri del tribunale, che si trova a poca distanza, vibrare e hanno udito distintamente il boato. Procuratore e pm sono andati in via Erbosa a Calenzano trovandosi di fronte a una scena agghiacciante: due morti accertati, di cui uno particolarmente mal messo con il volto irriconoscibile, tre dispersi e nove feriti, di cui due gravi.