Da ottavo giocatore più pagato al mondo ad un conto da 724 euro | che fine ha fatto Asamoah?

Gyan in Italia ce lo ricordiamo all’Udinese, poi al Modena. Ha avuto una buona carriera in Premier League, al Sunderland, poi è diventato l’calciatore piùal, andando in Cina. Guadagnava più di Neymar, Suárez o Bale. Ecco, è riuscito a perdere tutto: gli sono rimasti 724sulcorrente., racconta Marca, dal 2011 al 2015 ha giocato nell’Al Ain, negli Emirati Arabi Uniti: guadagnava 193.000a settimana, il triplo che in Premier. Nel 2015 emigra allo Shanghai SIPG allenato da Sven-Goran Eriksson, con uno stipendio di 274.000a settimana. In 26 partite segna 8 gol, al club cinese costa 3,6 milioni dia gol.Poi ha veleggiato verso la pensione giocando per Shabab Al-Ahli, Kayserispor, NorthEast United e Legon Cities. Ha appeso ufficialmente le scarpe al chiodo nel 2023 a 37 anni.