Cosa insegna l’ultimo caso di spionaggio industriale sui chip olandesi

La sicurezza aziendale si trova sempre più al centro delle dinamiche geopolitiche globali, come dimostra il recenteche ha coinvolto un ex dipendente di Asml, produttore olandese di macchinari per la produzione di. Marjolein Faber, ministro olandese per l’Asilo e la migrazione, ha imposto al quarantatreenne ingegnere russo un divieto di ingresso nei Paesi Bassi per 20 anni. Una misura così drastica viene applicata solo in presenza di gravi minacce alla sicurezza nazionale.L’ingegnere, attualmente ancora in detenzione nei Paesi Bassi, è accusato di aver sottratto documenti sensibili da Asml e Mapper Lithography, come manuali tecnici sui micro. Secondo un’inchiesta di Nieuwsuur, le informazioni rubate avrebbero favorito lo sviluppo dell’industria dei semiconduttori in Russia, con un compenso stimato di decine di migliaia di euro.