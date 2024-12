Ilgiorno.it - Camionista ubriaco guida in modo folle per Mantova: aveva un tasso alcolemico 5 volte sopra la legge

– Unromeno di 44 anni è stato fermato dai carabinieri diperchéva inspericolato nella prima periferia della città. L’uomo, sottoposto all’etilometro,un livello di alcolici nel sangue pari a circa 2,5 grammi per litro, cioè oltre cinqueil limite previsto dalla. È stato denunciato perin stato di ebbrezza e la patente gli è stata ritirata seduta stante. I militari sono intervenuti dopo aver ricevuto diverse segnalazioni riguardo la motrice di un autocarro cheva inincosciente per le strade. Dopo aver fermato l’autotrasportatore, residente in provincia di Verona, lo hanno denunciato all’autorità giudiziaria: il procedimento penale sarà svolto presso la Procura di