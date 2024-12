Lettera43.it - Bove, terminata l’operazione: impiantato un defibrillatore sottocutaneo

Leggi su Lettera43.it

Edoardoè stato sottoposto alle prime ore della mattina del 10 dicembre a un intervento per l’impianto di unpresso l’ospedale Careggi di Firenze., eseguita dall’unità di aritmologia, si è resa necessaria dopo l’episodio che lo ha colpito durante la partita contro l’Inter del 1° dicembre. Il calciatore, colpito da un malore al 17’ minuto di gioco, ha subito un arresto cardiaco durante il trasporto in ambulanza. Il tempestivo utilizzo di unsemiautomatico ha permesso di stabilizzarlo, consentendogli di arrivare cosciente in ospedale. Dopo un periodo in terapia intensiva, è stato trasferito in cardiologia, dove ha iniziato il percorso diagnostico e di valutazione che ha portato alla decisione di procedere con l’intervento.Edoardo(Getty).