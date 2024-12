Ilfattoquotidiano.it - “Bimbi picchiati e detenuti ammazzati: noi sepolti vivi tra gli escrementi nella prigione di Sednaya, il mattatoio di Assad”

“Ho visto bambini nelle celle, non più grandi di dieci o dodici anni, che venivanocome noi adulti e trattati con brutalità: il loro pianto ci distruggeva, ma non potevamo muoverci, non potevamo alzare un muscolo”. Mahmoud al Fayz, originario di Jabal al Zawyia,regione di Idlib, è stato detenuto quattro anni all’interno del famigerato carcere di, in Siria. “Ci davano un pezzo di pane con dell’acqua come pasto e le malattie si diffondevano fra i prigionieri” continua al Fayz, parlando con il quotidiano panarabo al Araby el Jadid, che lo intercetta appena liberato dal carcere. “Ho visto miei compagni morire torturati o per le malattie”. Dalla mattina dell’8 dicembre, cioè dalla caduta del regime siriano controllato dalla famiglia, migliaia di siriani hanno circondato ladi, poco distante dal santuario dedicato alla madonna, in quello che è un pellegrinaggio che una parte della popolazione, in cerca dei propri famigliari scomparsi, sta compiendo in direzione di ogni carcere liberato del paese.