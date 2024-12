Sport.quotidiano.net - Basket serie D. Capolista troppo forte per il Vela. Bianconeri sconfitti a Calcinaia

84viareggio 56: Pasquinelli 16, Nufrio 14, Mbengue 11, Cecchi 10, Gambini 10,Landi 7, Berti 7, Giari 4, Bartalucci 2, Nelli 2, Cavalca 1, Dal Canto. All. Ierardi.: Albizzi 3, Ghiselli 3, Mori 11, Bo 11, Lopes Siera, Biagiotti 10, Giannecchini 2, Bertuccelli 7, Romani, Nieri 4, Spinelli 5, Spilotro. All. Bonuccelli N. Arbitro: Signori di Piombino e De Chiara di Capraia Limite. Note: parziali 21-15; 45-28; 66-38; 84-56.– Al, in casa della, è andata storta. Per gli uomini di Bonuccelli non c’è stato niente da fare dopo un piccolo tentativo di restare in partita nei primi 10’. E quando i padroni di casa hanno capito che per loro sarebbe stato più facile di quanto credessero, si è visto il cambiamento improvviso che ha portato ila dominare l’incontro togliendone storia, emozioni e divertimento.