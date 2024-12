Spazionapoli.it - Addio Napoli, va via subito: l’annuncio ufficiale

Dopo le ultime settimane, il calciatore ha deciso: lasceràgià nel prossimo mercato di gennaioDopo essere stato al primo posto in classifica per praticamente 3 mesi, l’ultima settimana ha riportato ilcon i piedi per terra: la doppia sconfitta contro la Lazio ha prima dimostrato che la rosa dei partenopei non sia così lunga come alcuni scrivevano e poi fatto consumare il sorpasso in classifica dell’Atalanta.La sfida di Coppa Italia ha reso evidente la differenza siderale tra titolari e sostituti, sia per effettivo disvalore tra gli interpreti, sia per mancanza di fiducia e impiego da parte di mister Antonio Conte: non sorprenderà dunque vedere alcuni di questi calciatori andare a bussare alla porta del direttore Manna per chiedere di lasciareper trovare maggior spazio e fiducia altrove.