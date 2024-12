Tpi.it - Valeria Bruni Tedeschi: “Ho provato tutte le droghe, un mio fidanzato è morto di eroina. Mia sorella Carla? Mi spiace se l’ho ferita”

Leggi su Tpi.it

“Houn po’ tutto. Ho fumato, hola cocaina, l’, hol’Mdma. Da giovane, hoperò non ho continuato”. Lo dice, intervistata da Francesca Fagnani nella puntata di Belve che andrà in onda domani, martedì 10 dicembre.“Con l’ha rischiato”, la incalza la giornalista. E la regista e attrice non si tira indietro: “Ho trovato che fosse incredibile, meraviglioso. E ho deciso di non provare mai più”, dice. “Avevo un mioche era eroinomane e che èdie una voltaprovata. E ho capito”.Nel corso dell’intervista,si definisce “tenera, malinconica, autodistruttiva, disattenta”: “Da quando sono piccola – confida – mi sembra di avere un’angoscia allegra o un’allegria angosciata”.Lo scorso aprile sua, l’ex modella, ospite nello stesso programma, aveva puntato il dito contro di lei: “Fa solo film ispirati alla mia famiglia.