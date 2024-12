Ilfattoquotidiano.it - Siria, si apre l’inferno delle prigioni: ora inizi il capitolo della giustizia

Lasciamo ad altri giudicare se Israele e Usa abbiano inferto un altro colpo al cosiddetto “asseresistenza” (anche se molti dimenticano gli anni in cui Bashar al-Assad si mise a disposizione“guerra al terrore”Cia).Lasciamo ad altri valutare se la Turchia abbia dato le carte e le sia sfuggito il mazzo dalle mani o se la Russia fosse troppo distratta a compiere crimini di guerra in Ucraina per farne altri in.Lasciamo ad altri paragonare le statue abbattute a Damasco con quelle di Baghdad “e sappiamo bene lì com’è finita”.Lasciamo alle cancellerie occidentali le preoccupazioni su quantini lasceranno nuovamente il paese, ignorando che sono moltissimi quelli che, fuggiti a partire dal 2011, vedono ora la possibilità di rientrarci.Lasciamo alla Storia la possibilità di sbagliare e che, come sempre accaduto in passato, questa volta a pagare per tutti non saranno i curdi.