Ilveggente.it - Sinner, occasione persa: delusione alle stelle, ma mai dire mai

Leggi su Ilveggente.it

, guai a perdere le speranze: non è ancora detto.Era bastata un’emoticon, una soltanto. Gli animi deiisti doc si erano accesi in un nanosecondo, alla velocità della luce. Sembrava volesseuna cosa soltanto, del resto, l’emoji della volpe. Che la band avesse intenzione, cioè, di dedicare uno dei prossimi brani nientepopodimeno che al miglior tennista attualmente su piazza., ma maimai (AnsaFoto) – Ilveggente.itIl gruppo in questione è quello dei Pinguini Tattici Nucleari, che alla domanda, arrivata tramite box nelle stories, in cui un fan chiedeva di dare al pubblico un indizio relativo alla prossima canzone, aveva risposto, per l’appunto, usando l’emoticon della volpe. E in questo momento storico, almeno così credevamo, c’è una volpe soltanto, ovvero quella che arriva dal Trentino Alto Adige.