Serie a femminile Il derby al Meazza finisce in parità Nadim risponde alla rete di Bartoli

Lo storico primodi Milano tra Milan e Inter, il primo disputato allo stadioper il calcio, è finito esattamente come all’andata: 1-1. A segnoal 45’ per le nerazzurre, poco prima dell’intervallo, eal 6’ della ripresa. A perderci è soprattutto la squadra ospite, sorpassata al secondo posto dFiorentina e ora terza a -1 dViola e agganciata dRoma. In campo, in ogni caso, non si sono visti i dieci punti di differenza in classifica rispetto al Milan, oggi attardato ma che gioca un primo tempo migliore dell’Inter. Clamorosa, però, l’occasione sventata da Swaby su Karchouni al 93’, in piena area rossonera. "Ci aspettavamo un risultato diverso, ma è giusto così - dice il tecnico interista Piovani a fine gara -. Uncombattuto, di qualità.