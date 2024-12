Sei punti chiave dell’intervista di Kylian Mbappe alla TV francese

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-09 15:56:58 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.ha criticato il suo inizio di vita al Real Madrid, ha parlato della sua relazione con Lionel Messi dopo la finale della Coppa del Mondo 2022 e ha detto che spera che l’ex club del Paris Saint-Germain possa vincere la Champions League.In un’ampia trasmissione televisiva, che ha concordato una cifra di 128 milioni di sterline per unirsi al Real Madrid in estate dopo sette anni al PSG, ha detto che guarda ogni partita che coinvolge la sua ex squadra e ha espresso il suo desiderio di tornare a azione internazionale, essendo stato nominato capitano della Francia ma ha saltato gli ultimi due ritiri.Il 25enne capocannoniere di tutti i tempi del PSG ha anche discusso di ciò che ha detto al proprietario del club ed emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani quando a febbraio è arrivata per la prima volta la notizia che avrebbe lasciato i campioni di Francia in carica.