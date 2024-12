Tvzap.it - “Sarà lei a condurre…”, L’Isola dei famosi torna su Canale 5: i rumor sulla prossima edizione

Leggi su Tvzap.it

lei a condurre.”,deisu5: i. L’2025 del popolarissimo reality dei naufraghi farà ritorno sull’ammiraglia Mediaset a primavera. La curiosità è tanta così come sono tanti anche ie le indiscrezioni sul nuovo cast. Quest’anno infatti il programma rinnoverà la sua conduzione e pare che ci sia già una candidata molto convincente per il posto lasciato vacante dalla ex presentatrice Vladimir Luxuria. Vediamo insieme di chi si tratta. (.)Leggi anche: “La Talpa”, brutte notizie per Diletta Leotta: cosa rischia oraLeggi anche: Pomeriggio 5, svelato il nome di chi sostituirà Myrta Merlino“dei”:su5 il reality dei naufraghiIl pubblico Mediaset ha ora rivolto tutta la sua attenzione agli avvincenti intrighi tra i coinquilini del “Grande fratello”, ma l’azienda di Cologno Monzese già guarda avanti per non lasciare “buchi” di intrattenimento.