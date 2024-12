Biccy.it - Sangiovanni potrebbe tornare nel 2025, il video spoiler e la certificazione sanremese

L’ultima edizione del Festival di Sanremo di Amadeus si era conclusa con solo tre brani (su 30) a non aver ottenuto nessuna. Ma proprio oggi la FIMI ha annunciato che Finiscimi, brano diin gara a Sanremo 2024, ha conquistato il disco d’oro. Un vero successo per Ama che ha così ribadito implicitamente il suo capire di musica.Le notizie sunon sono però finite qui, dato che – stando a questonel. Illo ha pubblicato Gue Pequeno annunciando di aver inciso numerose barre per numerosi artisti per il prossimo anno. Nella lista dei vari nomi spunta alla lettera “S” fra Salmo e Shalbo proprio quello di. Che abbia scritto anche per lui? Questo è quello che sostiene. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gue? (@therealgue)lo scorso ottobre, dopo otto mesi di silenzio, è tornato su Instagram annunciando di star riprendendo in mano la propria vita.