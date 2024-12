Anteprima24.it - “Reggia di Caserta in digitale”, così il Palazzo si apre al mondo

Tempo di lettura: 3 minutiE’ stato presentato questa mattina il progetto “diin: una piattaforma aperta al”, finanziato per un importo di un milione di euro (fondi Pon Cultura e Sviluppo 2014-2020). Il Museo patrimonio dell’Unesco ha portato a termine, a conclusione di un complesso percorso amministrativo e tecnico, un articolato piano di modernizzazione dei sistemi e servizi digitali, con l’allestimento in via preliminare dei collegamenti e il cablaggio per un’area di circa 5200 metri quadrati; è stata poi ultimata l’infrastruttura di rete ed hardware del Museo, che copre ora un’area di circa 28.000 metri quadrati; ed è stato pubblicato un nuovo sito internet istituzionale, sviluppato secondo il paradigma dei Linked Open Data (LOD). Tra i risultati raggiunti anche la nascita del Centro di Documentazione Vanvitelli – CDV – primo centro documentale incentrato sulla vita e opera del grande architetto – l’esecuzione del videogioco esplorativo-narrativo della“One Day atdi”, e la realizzazione di un modello fruibile di Realtà Virtuale (VR) per il Parco Reale, dal titolo “Svelare il Giardino di Vanvitelli”.