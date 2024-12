Tpi.it - Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 9 dicembre 2024

, 9Questa sera, lunedì 9, su Rete 4 torna, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono glidi, 9, di? Di seguito tutte leAl centro della puntata la sicurezza e le piazze calde con un’intervista al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. A seguire, la crisi Stellantis e il capitolo Giustizia con il caso dell’ex senatore Stefano Esposito. Focus, poi, sulle crisi internazionali a partire dalla guerra civile in Siria con la caduta di Assad.