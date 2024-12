Terzotemponapoli.com - Napoli, Conte in conferenza: “La gara di oggi conferma che stiamo lavorando sulla strada giusta”

: ”Dobbiamo essere cattivi e l’ abbiamo margini di miglioramento. I ragazzi mi seguono e sono molto obiettivi. Se vuoi vincere devi fare gol”Al termine del match contro la Lazio, il tecnico delAntonioè intervenuto nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande della stampa. Queste le sue dichiarazioni:Cosa è mancato, l’attacco? “Non è questione che nell’attacco c’è la chiave della sconfitta perché attacchiamo in 11 e difendiamo in 11. Ladiche quello per cuiè la. Sono convinto di questo, lavoriamo di essere una squadra attiva e aggredire gli avversari,è accaduto. Nell’ultimo terzo dipotevamo fare molto meglio, anche da questo punto di vista citanto.