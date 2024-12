Cityrumors.it - Misure cautelari, arriva il decreto che cambia tutto: la scelta del Governo

Leggi su Cityrumors.it

Grazie a un intervento della Premier, sarà meno rigida nell’applicazione anche perché le sanzioni non ci sono piùNon si potranno più pubblicare gli atti della custodia cautelare almeno fino a quando non saranno concluse le indagini preliminari. E non ci saranno più sanzioni per i giornalisti.Giustizia, via libera a, il “bavaglio” è legge ma Meloni la rende meno severa (Ansa Foto) Cityrumors.itInsomma, le sanzioni sono state tolte ma il bavaglio, rimane anche se per mano della Premier Meloni è un po’ più in forma ridotta. Illegislativo che approda in Consiglio dei ministri imporrà il divieto, per i giornali, di pubblicare gli atti di custodia cautelare, almeno finché non siano concluse le indagini preliminari o fino al termine dell’udienza preliminare.Si potranno diffondere soltanto i contenuti, senza riportare le parole precise tra virgolette, mentre solo il capo di imputazione potrà essere trascritto fedelmente.