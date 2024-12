Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: si parte!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:10:03 Incomprensibile il fatto chepensi già alla seconda mossa, sebbene siano passati solo due minuti.10:01 Risposta di 1. e6 dadi. Questo può non necessariamente mantenere tutto sulle linee dell’Inglese, restano da capire le scelte di.10:00 Si comincia con 1. c4! Evidentementedi e4 non vuole proprio sentir parlare ora.9:58 Sono arrivati i due giocatori, c’è la presentazione di Maurice Ashley.9:55 Per adesso ancora nessuno dei due si è presentato allaera, un fatto un po’ inconsueto soprattutto per.9:52al momento si trova nella saletta adiacente alla sala di gioco, anzi ne è già uscito.9:49 Dal canto suo,appare fondamentalmente inarrestabile anche al netto del fatto che non sempre le sue grandi capacità di calcolo si sono viste.