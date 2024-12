Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: l’indiano sul filo del rischio, il cinese è in vantaggio posizionale

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:12:57 Situazione di tempo: 28’58” a disposizione diè appena sceso sotto i 35?.12:56 19. Cb6minaccia Cxc4 con forchetta Donna-Alfiere, ovviamente questo pedone dev’essere difeso e le opzioni in questo senso sono tutte favorevoli (tranne b3 su cui arriverebbe a4 del Nero).12:55 Per adesso si salvacon 18. e4, 19. Cg1 obbligata per(era l’unica possibile con ragionevolezza).12:54 Perché dxe4 non è buona per il Nero? Perchépuò giocare Af4 con guadagno di qualità in qualunque modo, puntando c7 con forchetta contro Donna e Torre e cattura proprio della Torre.12:53 Tenete a mente questa posizione, perché può essere di svolta. Sta per andare sotto la mezz’ora a disposizione