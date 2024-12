Tg24.sky.it - Le prime pagine dei quotidiani di oggi 9 dicembre: la rassegna stampa

Leggi su Tg24.sky.it

La caduta del regime di Assad in Siria è la notizia di apertura di quasi tutte le testate nazionali. In apertura troviamo anche la sconfitta di Beppe Grillo nel voto-bis del M5s, poi le parole di Trump sull'Ucraina e lo stop dei fondi Usa per armare Kiev, il virus del Congo e il caso riscontrato in Italia e le partite della Seria A con la sconfitta del Napoli contro la Lazio che proietta l'Atalanta in vetta alla classifica