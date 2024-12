Ilgiorno.it - La Forza del destino alla Scala di Milano: successo di pubblico e incassi

Leggi su Ilgiorno.it

Siamo lontani dal picco record dei 2,8 milioni della Tosca 2019, ma i risultati della diretta tv delladelsono comunque incoraggianti: 1,6 milioni di spettatori e 10% di share nelle quattro ore di spettacolo, con numeri più alti del titolo decisamente più popolare del 2023, Don Carlo. E poi ci sono i dodici minuti di applausi, solo parzialmente sporcati dai buu senza senso al soprano Anna Netrebko, e i 2,5 milioni di euro di incasso che fanno sempre bene al botteghino di via Filodrammatici. Un bilancio che non può che far sorridere il sovrintendente Dominique Meyer, all’ultimo 7 dicembre in carriera: "È stato bello avere uncon un’opera così difficile che mancava da tanto, un titolo delicato – ha spiegato il manager alsaziano, che il 28 febbraio lascerà il suo incarico –.