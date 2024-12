Linkiesta.it - La débâcle russa e iraniana, la vittoria turca, e altri effetti della fine di Assad

Poche cose sono chiare nella improvvisa e inaspettata caduta del regime del macellaio Bashar al. Due di queste hanno, però, un rilievo strategico, di sistema, che riguarda addirittura tutti gli assetti planetari. La prima è che ora è evidente che la Russia di Vladimir Putin non è in grado, non ha né le forze né la capacità politica e militare, di esercitare il ruolo di potenza mondiale. Nulla, infatti, ha saputo fare per difendere da un esercito raffazzonato di miliziani jihadisti un protettorato siriano che pure è strategicamente indispensabile alla politica di potenza del progettoGrande Russia. Inoltre, il controllo sul regime di Damasco per Mosca significava né più né meno essere considerata una potenza mediterranea e un attore imprescindibile per gli equilibri mediorientali.