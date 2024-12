Terzotemponapoli.com - Improta: “Molto deluso da quello che ho visto nelle due sfide”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Gianni, ex centrocampista del Napoli. Di seguito quanto dichiarato dall’ex Napoli.: “La fiducia nel progetto di Conte resta intatta”Così l’ex Napoli: “La fiducia nel progetto di Conte resta intatta, non devono essere due sconfitte a far vacillare tutto. Devo essere onesto, però: sonodache hoduecontro la Lazio. In Coppa Italia serviva intervenire prima con i cambi, mentre in campionato c’è stata una gestione troppo passiva della partita. La Lazio è una squadra arguta, difficile da battere per chiunque. Tatticamente Baroni ha vinto il duello con Conte, sotto questo punto di vista. Temevo il contraccolpo psicologico contro la Lazio già dopo la sconfitta in Coppa Italia, nonostante l’ampio turnover.