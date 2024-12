Lanazione.it - Il Bosco dei Talenti ha una nuova recinzione: decisiva la donazione del Rotary Club Pisa

Leggi su Lanazione.it

, 9 dicembre 2024 - "Il talento fa quello che vuole, il genio fa quello che può". Seguendo l’indicazione dell’indimenticato attore Carmelo Bene a una manciata di minuti di auto dal centro di, nel cuore del Parco di San Rossore-Migliarino Massaciuccoli, a San Piero a Grado sorge ildei. Un ettaro e mezzo di area verde naturale per incontrarsi e crescere insieme. Un luogo rivolto a tutti e non alle sole persone con autismo. Un luogo per l’integrazione alla diversità. Il progetto nasce da un’esigenza molto semplice e cioè quella di divulgare la cultura alla diversità - in particolare dell’autismo - informando il territorio in modo capillare (scuola, imprese, negozi, cinema, teatri). Nella vita quotidiana spesso, una persona che vive la condizione dello spettro autistico è poco riconoscibile e appare semplicemente come strana, violenta, insolita.