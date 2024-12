Isaechia.it - Grande Fratello, Yulia Bruschi è uscita dalla Casa: l’inaspettato annuncio

Leggi su Isaechia.it

Notizia dell’ultimo secondo:ha lasciato momentaneamente ladel.Mancano pochissimi minuti ad una nuova e attesissima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini e CLICCANDO QUI potrete leggere le anticipazioni di ciò che andrà in onda su Canale 5 durante la diretta. Ma a pochi istanti fa è stato reso pubblico un comunicato che ha lasciato i fan di stucco: una concorrente ha momentaneamente lasciato la. Di chi stiamo parlando? Proprio diBrushi. Ecco quanto diffuso tramite la pagina social del programma:momentaneamentedel. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@tv)Ma cosa è successo alla modella? Per quale motivo ha deciso di lasciare laa pochissime orediretta di questa sera? Non si sa cosa è avvenuto in questi istanti all’interno del reality, ciò che sappiamo è che tutti i concorrenti erano e sono ancora adesso in procinto di vestirsi e sistemarsi proprio per la messa in onda.