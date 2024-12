Ilfoglio.it - Gli spazi stretti nel Napoli di Antonio Conte

Quando il quarto uomo, entità ormai sempre più trascurata in un sistema calcio dominato dal Var, ha alzato il tabellone luminoso che ordinava la sostituzione di Lukaku e Anguissa, reduci da prestazioni agli antipodi, per fareo a Giovanni Simeone e Michael Folorunsho, il cronometro di-Lazio era già entrato nei minuti di recupero. Gli azzurri non avevano cavato un ragno dal buco, incapaci di risolvere un rebus iniziato giovedì sera e terminato ieri sotto l’acquazzone del Maradona. Nonostante i proclami, le conferenze stampa mirate a sminuire quello che sarà l’obiettivo deldi quest’anno, rinunciando alla Coppa Italia schierando undici riserve su undici e forzando alcune di loro in posizioni a dir poco azzardate, quasi esponendoli alla brutta figura,si è condannato a vincere lo scudetto o quantomeno a lottare fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata.