Ilrestodelcarlino.it - Fumetto sul settimo scudetto del Bologna: la storia raccontata da Morozzi e Cortesi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Unche racconta ladeldel, vinto nel 1964. La passione, tra i disegni di Simonee il racconto di Gianluca, non si tramanda di padre in figlio, ma da nonno a nipote. Che è poi "quello che è successo a me, che mi sono innamorato delgrazie a mio nonno". Sarà proprio, scrittore poliedrico, fumettista e conduttore radiofonico a parlare di ‘BO64 - Laincredibile deldelfc’ (9970 edizioni), mercoledì nel salotto di Bar Carlino, dalle 18., cosa si ripercorre all’interno del? "L’anniversario delè già di per sé romanzesco, tra colpi di scena ed eventi, quindi da romanziere e tifoso rossoblù ho scritto, accompagnato dai disegni di Simone Cortese, questo graphic novel, seguendo un’idea semplice".