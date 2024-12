Oasport.it - Filippo Zana: “Basta classifica: punto alle tappe nei Grandi Giri. Sogno le Strade Bianche”

Leggi su Oasport.it

Quando ripensa alla vittoria del Giro d’Italia 2023 in Val di Zoldo, aviene ancora la pelle d’oca: una tappa che gli ha cambiato la vita. Campione italiano nel 2022, la prossima stagione per il 25enne vicentino di Thiene sarà il suo terzo anno alla corte della formazione australiana di Brent Copeland, la Jayco AlUla.rappresenta una delle nostre speranze più rosee del movimento. Per Pippo la prossima stagione sarà fondamentale per compiere un ulteriore passo in avanti e dimostrare di potersela giocare con i più. Quest’anno alla Corsa Rosa ha dimostrato un’ottima forma, l’obiettivo top10 sembrava vicino, fino alla tappa sul Grappa dove ha fatto più fatica. E fare, da allora, non è più nei suoi pensieri, come poi abbiamo potuto vedere alla Vuelta in cui ha provato ad andare a caccia di, ma senza pensare alla generale: “Puntare alla generale diventa per me troppo stressante, mi toglie troppo.