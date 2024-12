Calciomercato.it - Douglas Luiz, Fagioli e Mbangula: il doppio addio da 45 milioni

Leggi su Calciomercato.it

La Juventus deve finanziare il mercato di gennaio con un paio di cessioni: ecco gli indiziati principali a lasciare la Continassa Primo crocevia stagionale per la Juventus, che ha bisogno di punti pesanti in Champions League di fronte a un’altra corazzata in crisi di risultati come il Manchester City.(LaPresse) – Calciomercato.itThiago Motta cerca la vittoria perduta in una serata di gala e che manca da quattro partite tra campionato e coppa. A forte rischio la presenza di un asso dello scacchiere bianconero come Cambiaso, che ha una caviglia dolorante dopo il cambio forzato nell’ultima sfida contro il Bologna. In compenso l’allenatore della Juve recupera dopo diverse settimane, assente dalla sfida casalinga sempre in Champions con il Lipsia di fine ottobre e che era rientrato nella lista dei convocati per la successiva trasferta di Lille senza però scendere in campo.