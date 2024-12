Ilnapolista.it - Dorgu al Napoli a gennaio per 20-25 milioni, almeno per Tuttosport

alper 20-25perIl quotidiano sportivo torinese è spettatore interessato del mercato del, spera che gli azzurri cedano Simeone. Ma è una ipotesi improbabile visto che il Cholito è il vice Lukaku. Piuttosto è Raspadori che potrebbe andare via. Detto questo,scrive così:Con l’eliminazione dalla Coppa Italia ilpensa solo al campionato e sogna la scudetto con ottime possibilità di lottare fino alla fine e, quindi, di trasformare il sogno in realtà. Senza altre competizioni il tecnico non ha intenzione di fare il turnover ma insistere su 13-14 titolari. E come vice Lukaku ha scelto Raspadori. Alla luce di questa situazione il tecnico ha dato il via libera alla cessione di Simeone chiedendo ad Aurelio De Laurentiis un altro sacrificio per portare in azzurro Patrick, 20 anni, jolly tuttofare del Lecce, elemento di quantità e qualità che incarna perfettamente lo spirito dell’allenatore.