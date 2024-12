Liberoquotidiano.it - Cittadinanza: Magi, 'domani confronto tra costituzionalisti su referendum'

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 9 dic. (Adnkronos) -, martedì 10 dicembre alle ore 10.30, presso l'Istituto Luigi Sturzo (via delle Coppelle 35, Roma), si terrà un seminario organizzato da +Europa a cui prenderanno parte professori universitari,, avvocati, attivisti e attiviste che in questi mesi hanno composto il comitato promotore delsulla."Il traguardo delle 637.487 firme per promuovere il- sottolinea il segretario di +E, Riccardo- è stato solo il primo passo per cambiare davvero la legge sulla, una riforma che il nostro Paese aspetta da troppi anni. Ora viene il bello. E prima che la voce in capitolo torni ai cittadini e alle cittadine nelle urne, toccherà alla Corte Costituzionale stabilire l'ammissibilità del quesito referendario entro il 10 febbraio 2025.