Ilfoglio.it - Ci sono vittime nell'esplosione di un deposito dell'Eni a Calenzano. Le immagini

Leggi su Ilfoglio.it

C'è stata una fortenelcarburanti'Eni a, in provincia di Firenze. Al momento il bilancioè di due morti e nove feriti, dei quali due molto gravi. Cianche tre dispersi. Morti e dispersi, tutti operai, hanno un'età compresa tra i 45 e i 62 anni. Oltre a queste, altre 17 persone sipresentate in maniera autonoma in strutture ospedaliere per cure mediche di lieve entità. La colonna di fumo è stata visibile anche dai comuni limitrofi. In mattinata il Dipartimentoa protezione civile ha attivato un allerta per un raggio di cinque chilometri dalla zona di, "con cui si chiede di tenere chiuse le finestre e di non avvicinarsi alla zona". Tuttavia Arpat ha comunicato che "non cirischi per la salute causati dall'incendio", ha detto il comune di, che ha proclamato il lutto cittadino per oggi e domani.